L'Airino perde a Mosciano nell'ultimo match di regular season

TERMOLI. Ultima partita della regular season e arriva una sconfitta prevedibile da parte dell'Airino Basket Termoli, maturata in trasferta sul parquet del Mosciano, seconda forza in classifica. Una battuta d'arresto che non compromette nulla per la partecipazione alla fase successiva del campionato. Quindi sconfitta indolore, anche se il differenziale alla sirena, 20 punti, non è stato leggero.

Serie C Silver

Mosciano-Airino 86-66

Parziali: 23-8, 43-31, 67-46

Arbitri: Di Pietro e Matianetti

Airino: Marinaro, Tedeschi 3, Pascucci, Mirando 12,Mustillo ne, Dmitrovic 21, Lentinio ne, Suriano 12, Leonzio 19, Pasquale, Ponsanesi, Colasurdo 2

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo G.

Mosciano: Ippolito 6, Di Giandomenico 13, Mazzocchetti, Di Febo 18, Nero ne, Giansante 5, Meduri, Caprioni ne, De Laurentiis 3, Scafidi 31, Assogna 10.

Coach: Verrigni

Ass. Coach: Gioia

Note: totale falli Airino 17 (di cui tecnico a Leonzio è coach Di Lembo M.), totale falli Mosciano 10