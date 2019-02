Allenamenti outdoor per l'Airino Basket Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Continuano gli allenamenti per la preparazione della fase ad orologio per L'Airino Basket Termoli, solo che per la problematica del Palairino la squadra di Massimo Di Lembo oggi è stata costretta ad allenarsi all'aperto giù al parco comunale.

Domenica prossima il campionato è fermo, per riprendere domenica 3 marzo con due trasferte consecutive, poi due casalinghe che diventeranno 3 con la prima dei Play off.