Inizia la fase a orologio: Airino Termoli in trasferta a Teramo

TERMOLI. Prende il via la fase a orologio della Serie C Silver. L'Airino arrivata quarta nella regular season, dovrà affrontare due trasferte consecutive e poi due gare tra le mura di casa.

Si inizia sabato 2 marzo alle 18 andando a far visita al Tasp Teramo a Spicchi, allenato dall'esperto Stirpe, arrivato terzo. Poi si andrà in casa del Mosciano, secondo in classifica e finalmente si arriva alla terza giornata della fase a orologio per giocare al PalaSabetta contro il Torre Spes di Torre de' Passeri, per poi alla fine vedersela di nuovo in casa con il Nuovo Basket Aquilano.

Partire bene vorrebbe dire prenotare una posizione ideale per i play-off anche se il Tasp e il Mosciano quest'anno sul loro campo ci hanno già battuti; questa sarebbe un' occasione ghiotta per prenderci una rivincita che varrebbe molto.

La squadra, in preparazione di questa nuova fase della stagione, si è allenata molto intensamente e quindi la speranza è di avere tutti in gran spolvero, specialmente Silvio Marinaro che ha risolto i suoi guai fisici alla caviglia. Iniziare bene non sarebbe male, abbiamo fiducia nel coach Massimo Di Lembo e naturalmente nei ragazzi. Palla a due quindi sabato 2 marzo alle 18 a Teramo per cercare realmente di fare "a spicchi" la città abruzzese anche se sappiamo che non sarà facile.