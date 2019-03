Asd Fly Sport Molise stoppata dai Boys l’Ultima Luna

TERMOLI. Incontro casalingo per la Fly Sport Molise che ieri sera, sabato 2 marzo, nella tredicesima giornata del girone C di serie B, si è scontrata con i Boys l’Ultima Luna, giunti direttamente da Matera. Partita giocata in via straordinaria al palazzetto Ferentinum di Ferrazzano, dove i molisani non sono riusciti a superare i corazzati lucani. 29-47 il risultato finale a favore della compagine proveniente dalla Basilicata che si mantiene nelle posizioni più alte della classifica.

Per i locali determinante il primo quarto dove lo stacco dagli avversari ha segnato il resto della partita.

Pressing a tutto campo da parte dei lucani e poca lucidità sotto canestro, ma la grinta dei ragazzi della Fly Sport non è venuta meno, con una buona prestazione di Xheladini Blerim che ha realizzato 5 ottime azioni di fila sotto canestro.

Sul parquet una squadra al completo, che ha potuto contare anche sul dinamismo di Lorena Ziccardi, marcata stretta dagli ospiti.

Per i molisani una dinamica di gioco da affinare sotto canestro puntando su una più solida dinamica di gruppo. Prossimo e ultimo turno di campionato il 9 marzo contro il Don Orione Roma.