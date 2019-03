Airino con lancette inceppate all'esordio nella fase a orologio

TERMOLI. S'inceppano le lancette della fase a orologio per l'Airino basket Termoli. Il Teramo a spicchi liquida i termolesi 91-75 nel match d’esordio della fase a orologio non propriamente come sperato i teramani che in casa loro ci avevano già battutinella stagione regolare, si sono ripetuti e i termolesi non hanno avuto scampo e domenica prossima ancora fuori a Mosciano non certo una passeggiata di salute visto che gli abruzzesi sono arrivati secondi.



Serie C Silver

Teramo a Spicchi-Airino basket Termoli 91-75

Parziali: 23-25, 38-38, 65-57

Arbitri: Martini e Pasqualone

Airino basket Termoli: Marinaro 11, Tedeschi ne, Pascucci ne, Mirando, Dmitrovic 18, Lentinio ne, Suriano 19, Leonzio 24, Pasquale, Ponsanesi 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo G.

Tasp: Sebastianelli 2, Magazzeni 8, Palantrani 18, Wu 16, Bucci ne, Ragonigi ne, Piccinini 20, Piersanti 3, Gallerini 21, Sacripante 3.

Coach: Stirpe

Ass. Coach: Di Carlo

Note: totale falli Airino basket Termoli 11, totale falli Tasp 19