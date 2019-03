Airino sveglia nella fase a orologio! Sul parquet a Mosciano

TERMOLI. Altra gara in trasferta per l'Airino Basket Termoli nella seconda giornata della fase ad orologio del campionato di serie C Silver, dopo la bruciante sconfitta di Teramo sette giorni fa; a Mosciano sicuramente non troveranno il tappeto rosso visto che i ragazzi abruzzesi sono arrivati secondi nella regular season con una forza d'urto impressionante. Oggi però vogliamo pensare alla possibilità di una grande prestazione dei ragazzi di Coach Massimo Di Lembo. Intanto la squadra si è allenata bene, solo Marinaro a cui davvero non gliene va bene una quest'anno, sia ieri che giovedì non è stato presente agli allenamenti a causa di un attacco febbrile. Forza, ragazzi!



2°Giornata della fase ad orologio di serie C Silver Basket oggi a Mosciano alle 18.

Olimpia Mosciano-Airino Termoli