L'Airino Basket Termoli ospita il Torre De Passeri

TERMOLI. Dalle 18 ritorna tra le mura amiche del PalaSabetta l'Italiangas Airino Basket Termoli. Fino ad ora sono state le due sconfitte su due partite (in trasferta) ai danni del team allenato da coach Massimo Di Lembo nella fase definita "ad orologio" in cui ogni squadra sfida due compagini che la precedono in classifica e le due che seguono.

91-75 il risultato contro il Teramo a Spicchi (3^ classificata al termine della fase regolare);

102-79 quello contro l'Olimpia Mosciano (2^ classificata nella fase regolare).

Nel terzo incontro della fase ad orologio, l'Italiangas Airino Basket Termoli ospita il Torre De Passeri (6^ classificata in fase regolare). Tra le due contendenti, il tabellino recita una vittoria ciascuno: 79 - 74 per il Torre De Passeri nella partita di andata in casa propria; 87 - 66 per i termolesi nel match di ritorno al PalaSabetta.

Si preannuncia un incontro, dunque, non di certo scontato visto quanto sopra scritto. Un impegno che sarà fondamentale per poter conquistare 2 punti importanti ai fini della classifica, ma soprattutto per restituire a coach Massimo Di Lembo e i suoi ragazzi la giusta fiducia necessaria in vista dell'inizio dei play-off.

Come sempre ci auguriamo di poter aver il calore e il supporto del nostro pubblico dagli spalti per giocare e divertirci insieme!