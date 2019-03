Per un punto l'Airino rimedia la terza sconfitta di fila

TERMOLI. Non c'è verso questa fase a orologio non ne vuole sapere di partire per l'Airino basket Termoli: terza sconfitta consecutiva, la prima in casa seppur per un punto contro Torre de Passeri, la squadra soffre, ha molti giocatori con problemi fisici, ora tutto si dovrà giocare nei Play-off.

Serie C Silver

Italiangas - Torre Spes 61-62

Parziali: 17-18, 33-34, 50-47

Arbitri: Santarelli e Di Sabatino

Italiangas: Marinaro 3, Tedeschi, Pascucci ne, Mirando 10, Mustillo ne, Dmitrovic 13, Lentinio, Suriano 22, Leonzio 8, Ponsanesi 3, Colasurdo 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo G.

Torre Spes: Di Giorgio L. 3, Febo 7, Piscione 10, Di Rocco, Di Giorgio D. 7, Di Girolamo ne, Pagliaroli 7, Comignani 19, Di Flavio 8, Carlucci ne, Ragonese ne, Stjepanovic 2

Coach: Patricelli A.

Ass. Coach: D'Ortenzio

Ass. Coach: Patricelli C.

Note: totale falli Italiangas 22 (di cui tecnico a Leonzio, usciti per falli Mirando e Colasurdo), totale falli Torre 19 (di cui tecnico a Comignani, uscito per falli)