"Join The Game", Molise basket Young alla fase nazionale

TERMOLI. Domenica pomeriggio a Isernia, per la fase regionale, si è svolto il torneo nazionale "Join The Game". Due squadre, nostre concittadine della Molise Basket Young, sono arrivate al primo posto per le categorie U13 e U14 e ora andranno a Jesolo i prossimi 18 e 19 maggio a disputare la fase finale nazionale.

Inutile sottolineare la grande gioia per questa brillante e doppia affermazione in casa Odontosalute Molise Basket Young, davvero una grande performance a livello giovanile che mette in risalto il buon lavoro fatto fin qui dagli addetti ai lavori per questa categoria.

Tra due mesi si confronteranno a livello nazionale con altre realtà cestistiche, un motivo in più per una crescita non solo sportiva. Dalla nostra regione andranno a Jesolo quattro formazioni, le due di Molise Basket Young maschile under 13 e Molise Basket Young maschile Under 14 e l'Under 13 femminile Cestistica Campobasso e l'Under 14 femminile Cestistica sempre di Campobasso. Non ci resta che augurare loro un grande in bocca al lupo.