Il Fermignano s'impone in casa, ora la bella al PalaSabetta

TERMOLI. Play-off di serie C Silver, Airino basket avrà gara 3 di nuovo a Termoli, dopo la battuta d'arresto subita ieri sera a opera del Fermignano, che già a Termoli ha dato dimostrazione di essere concreta come squadra. In casa loro hanno dato sfoggio di non voler abdicare e venirsi a giocare il tutto per tutto di nuovo in riva all'Adriatico.

IL TABELLINO

Basket Fermignano - Italiangas 80-64

Parziali: 21-15, 49-26, 68-51

Arbitri: Tempesta e Santini

Airino basket Termoli: Marinaro 15, Tedeschi, Pascucci, Mirando 15, Dmitrovic 5, Lentinio, Suriano 7, Leonzio 11, Ponsanesi 7, Colasurdo 4 Allenatore Di Lembo M.

Ass. Allen. Di Lembo G.

Fermignano: Spadoni 8, Tagnani 3, Ambrosi, Rossi ne, Santi, Pontellini 21, Fontanella 15, Facenda 3, Perini 19, Altavilla 11, Vona ne, Bernardini.

Coach Paolucci

Note: totale falli Airino 27 (usciti per falli Dmitrovic, Suriano e Colasurdo. Tecnico a Dmitrivic, Suriano e panchina Airino) totale falli Fermignano 21 (uscito per falli Fontanella. Fallo antisportivo a Fontanella.