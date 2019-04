Airino Basket: al PalaSabetta sfida da dentro o fuori

TERMOLI. Sabato 27 Aprile 2019 alle 18.00, PalaSabetta, Via Ischia, Termoli (CB) Serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche/Umbria 2018-2019 Playoff - Ottavi di Finale - Gara 3 Serie: 1 - 1

Airino Basket Termoli - Pallacanestro Fermignano

Dopo la pausa di Pasqua, si ritorna sul parquet per Gara 3 degli Ottavi di Finale del campionato di serie C Silver 2018-2019 Abruzzo/Molise/Marche/Umbria. La serie tra Italiangas Airino Basket Termoli e Pallacanestro Fermignano ha visto, fino ad ora, le due squadre vincere una partita a testa.

Sabato 27 Aprile alle ore 18.00 il PalaSabetta di Termoli sarà il palcoscenico della decisiva gara 3, che decreterà se il team guidato dai fratelli Di Lembo potrà continuare la sua corsa alla promozione oppure salutare la stagione. Sarebbe bello, al di là del risultato, poter avere un palazzetto pieno in ogni posto in piedi o seduti, per festeggiare insieme in caso di vittoria o salutarci in caso di sconfitta.

"L'Airino Basket, come sempre, ce la metterà tutta! Per noi, per voi e per TERMOLI! Ma adesso abbiamo veramente bisogno di un supporto in più, di quella carica, di quella adrenalina in più che già in occasioni passate il pubblico termolese ha saputo dare! Si può fare...INSIEME"

Questo l'appello della società per il pomeriggio di oggi: la squadra marchigiana già in gara 1 a Termoli cedette ai nostri solo nel quarto finale, ma fino allora era una gara punto a punto; invece, poi, in casa loro si sono imposti rimandando a questa sera il tutto per tutto e anche stavolta non sarà certo facile per i nostri ragazzi che dovranno giocare soprattutto con la testa prima che con la tecnica. Forza, ragazzi!