Dentro o fuori ad Assisi, l'Airino chiamata all'impresa

TERMOLI. Dopo la esaltante impresa in gara 2 con l'Assisi di mercoledì scorso, la squadra termolese dell'Airino Basket si appresta a tornare nella città del Santo Patrono d'Italia.

La gara è in programma questa sera alle 21.15, siamo sull'1-1, la partita di questa sera è quella che dirà dentro o fuori per le due compagini in palio c'è l'accesso alla finale play-off un traguardo importante che per noi sarebbe il suggello di una stagione comunque positiva, che potrebbe diventare d’incanto magica.