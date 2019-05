Airino travolta ad Assisi, la corsa finisce qui

TERMOLI. Tramonta anche il sogno di approdare alla finale play-off della serie C Silver per l’Airino basket Termoli, che viene travolta, come in gara 1, ad Assisi, dal quintetto locale.

Lontani i riflettori del PalaSabetta, torna ad aumentare il divario tra le due franchigie. 77-43 il risultato finale alla sirena.

IL TABELLINO

Serie C Silver semifinale gara 3

Virtus Assisi-Airino 77-43

Parziali: 23-17, 44-26, 61-30

Arbitri: Visocchi e Menicali

Airino: Marinaro 2, Tedeschi, Pascucci 4, Mirando 5, Dmitrovic 2, Lentinio, Suriano 10, Leonzio 12, Pasquale 2, Ponsanesi 2, Colasurdo 4 Allenatore Di Lembo M.

Ass. Allen. Di Lembo G.

Assisi: Santantonio 3, Metalla 14, Meccoli 13, Orlandi 13, Casettari 9, Provvidenza 9, Trinchelli 1, Capezzali 13, Ferri, Ciancabilla 2, Massetti.

Coach: Piazza

Ass. Coach: Gambelunghe

Note: totale falli Airino 20 (di cui tecnico a coach Di Lembo ed alla panchina), totale falli Assisi18.