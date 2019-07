Contest 3 vs 3 di Street Basket Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Continua con successo - e oggi ci sono le finali - il torneo della prima edizione del Classic Contest 3vs3, dedicato alla memoria del compianto e amico Michele Guardascione. Evento nato dalle ceneri, ma cambiato nella formula e nella location dal torneo estivo che si chiamava "Basket in Banchina". Quest'anno si svolge il tutto nel largo del lungomare Amerigo Vespucci dove la Ballers Lab asd ha organizzato, allestito il tutto per il basket 3vs3, nuova disciplina alle prossime Olimpiadi, con incontri in contemporanea su due metà campo.

A sfidarsi si stanno ritrovando appassionati di tutte le età della palla spicchi di Termoli, ma non solo: diversi gli atleti che parteciperanno provenienti da Vasto, Campobasso, Venafro, Isernia e San Severo.

Massimo Di Lembo e Ballers Lab asd (con Roberto Consiglio) società organizzatrice dell’evento sono ampiamente soddisfatti di come sta andando l'evento e del successo che sta riscuotendo sia di partecipazione che di presenze di pubblico.

Quaranta squadre tra le diverse categorie open, junior e femminile si contenderanno fino a stasera, domenica 21, dove verrà assegnato il titolo di vincitori, ma molte saranno comunque le squadre che potranno vincere viaggi, cene e buoni spesa offerti dalle attività termolesi. Insomma una festa di sport in tutti i sensi.

Ringraziamo l’Amico Antonio Di Pardo “Adip” per la fornitura di una ottima partita di materiale fotografico.