TERMOLI. Si è conclusa domenica sera la prima edizione del "Classic Contest 3vs3" organizzato da Massimo di Lembo e Roberto Consiglio che ha avuto luogo nel piazzale antistante il lido Le Dune Beach. Una prosecuzione del basket in banchina, rivisitato nella formula del 3vs3, disciplina che sarà presente dalla prossima edizione dei giochi olimpici di Tokyo 2020. Il tutto dedicato alla memoria di Michele Guardascione, volto noto e da tutti apprezzato del basket termolese, scomparso nel 2015. Il torneo ha visto la partecipazione di 40 squadre, divise per categorie: 2006/2007, 2004/2005, 2002/2003, Girls e Open per un totale di 150 partecipanti che si sono sfidati su due metà campo, seguendo le regole del 3vs3.

Per la categoria donne, a salire sul podio sono state le squadre S1M ONE, OTTICA MARTI e P&G PARRUCCHIERI. Per la categoria 2006/2007, il primo posto è stato conquistato dal team FESTIVAL DEL SARÀ, a seguire WALL IDEAS e al terzo posto HOTEL EUROPA.

Nella categoria 2004/2005 ha trionfato la squadra GIANLUCA COLOR, insieme a NEVIO e MOBI. Per i giocatori 2002/2003 a guadagnare il gradino più alto è stata SOULSTREET STORE, seguita da IAMARTINO ROOMS e CONTRASTI.

A conquistare le prime 3 piazze della categoria open sono state le squadre IOVINE (D'Angelo, Di Vico, Papa e De Vincenzo), MAREA FISH BAR (Tedeschi, Ponsanesi, Spina e De Fenza), SIRENA BEACH (Di Dodo, Rocco, Talia e De Gregorio).

Passando ai premi individuali, invece, il premio MVP GIRLS è andato alla conosciutissima Alessandra Falbo; MVP JUNIOR a Luca Iannacci; MVP OPEN - Premio Simpatia - a Pippo Gentile.

Da parte degli organizzatori un sentito ringraziamento agli sponsor, ai partecipanti, arbitri, ufficiali di campo e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa tre giorni di basket in riva al mare. E un saluto ovviamente all'edizione 2020.

Le foto del servizio sono di Adip Antonio Di Pardo.