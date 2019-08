Air Termoli, Manrico Pitardi perfeziona accordi con sponsor e due stranieri

TERMOLI. Prosegue il lavoro di avvicinamento al campionato per l’Air Termoli, la nuova realtà cestistica molisana che sarà al via nel torneo di C Silver con l’Abruzzo in una stagione che, in riva all’Adriatico, dovrebbe riservare anche la stracittadina coi cugini dell’Airino.

Il team del presidente Manrico Pitardi, in questi giorni, è particolarmente attivo e, dopo aver definito l’accordo con il coach Carlo Corbo e ‘strappato’ all’altro team cittadino l’all around Silvio Marinaro (che sarà anche capitano del team) ed il lungo Claudio Suriano, nelle scorse ore ha definito, oltre alla sistemazione del materiale sportivo, che sarà creato ad hoc dalla Effesport sponsor tecnico del club, anche quello che sarà l’abbinamento con il main sponsor e concluso i due colpi stranieri.

A dare un supporto alla causa cestistica del team adriatico sarà l’Italiangas, che resta nel basket, ma passa ad appoggiare quella che sarà l’Italiangas Air Termoli.

«Si tratta di una famiglia molto vicina allo sport – spiega lo stesso Pitardi – ed in particolare alla pallacanestro. Amano Termoli e vogliono il bene di questa città e li ringrazio per la loro vicinanza, tanto più perché hanno deciso di intraprendere con noi un impegno di carattere pluriennale.

Sul fronte degli stranieri, il club bassomolisano ha concluso le trattative con due esterni di grande impatto sul torneo. Il primo è il britannico Noel Levi, elemento ventottenne di 195 centimetri nello spot di play-guardia. Levi, nel giro delle nazionali giovanili del suo paese con cui ha fatto gli Europei under 16, 18 e 20, da sei stagioni consecutive è impegnato nei tornei di prima e seconda divisione del suo paese con medie in doppia cifra. Elemento molto atletico, ha dalla sua un notevole tiro dalla distanza e ottime capacità di lettura delle situazioni (il cosiddetto playmaking).

L’altro straniero arriva, invece, dalla Slovacchia e si tratta del ventenne Matus Magdolen, guardia-ala di 195 centimetri, anche lui nel giro delle nazionali giovanile morave. Elemento atletico e versatile è stato subito voluto da coach Corbo, che ha deciso di puntare con forza su giovani molto motivati con un roster lungo di almeno sette-otto opzioni e che potrebbe, tra l’altro, stando ai rumors di mercato, vedere le presenze anche di due prospetti cittadini come Ponsanesi e Sabetta.

Nel frattempo, la società prosegue la sua opera di consolidamento dell’organigramma con il presidente Manrico Pitardi che, in tutto l’assetto logistico di avvicinamento alla stagione, può avvalersi del team manager Basso Lanzone, il direttore sportivo Tony Mileti ed il dirigente accompagnatore Nicola Iovine, per quello che – spiega lo stesso Pitardi – «è un grande lavoro di équipe che dovrà portarci ad arrivare al meglio al via di questa nuova avventura».