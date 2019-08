Vacanze agli sgoccioli all’Air Termoli, martedì il raduno sul lungomare Nord

TERMOLI. Vacanze agli sgoccioli in seno all’Air Termoli. Martedì il gruppo adriatico si ritroverà per un happening sul lungomare che metterà assieme elementi della prima squadra e giocatori del settore giovanile con, da mercoledì, il via ai percorsi dei diversi gruppi.

Nel roster della prima squadra, affidato alle cure del tecnico Carlo Corbo, da segnalare altri due colpi accanto a quelli già ufficializzati di Silvio Marinaro, Claudio Suriano, dell’inglese Noel Levi e dello slovacco Matus Madgolen.

In riva all’Adriatico, pronti a far emergere le loro qualità sul parquet del PalaSabetta sono arrivati, infatti, anche l’ex Isernia (tra Il Globo e l’Accademia) Francesco Porfidia, esterno classe 1999, ed il lungo ucraino, ma di formazione cestistica italiana Maxim Kupchak.

«Francesco – spiega il presidente del team bassomolisano Manrico Pitardi – ci sarà quel ritmo offensivo e quei punti necessari ad aumentare il numero delle nostre possibili bocche da fuoco. A Maxim, invece, il compito di farsi sentire sotto canestro, trattandosi di un lungo dalle movenze e dalla modalità di gioco classica, che ne fa un elemento pericoloso in avvicinaemtno e gran difensore».

A loro, come anticipato nei giorni scorsi su queste colonne, si aggiungere – di arrivo anche lui dall’universo Il Globo ed Accademia Isernia – l’autoctono figlio d’arte Giuseppe Sabetta, che potrà coadiuvare, come avvenuto anche nel capoluogo pentro, Corbo col compito di preparatore atletico.

«Per Giuseppe – prosegue Pitardi – ora ci sarà la necessità di ritagliarsi uno spazio». Il riferimento è al fatto che lo stesso esterno era stato cercato in un primo momento, salvo poi nicchiare con il team che, nel frattempo, ha inserito ulteriori elementi nell’organico.

«Al di là di tutto, siamo pronti ad accoglierlo nel migliore dei modi – aggiunge il presidente degli adriatici – consapevoli che ci darà una grande mano».

Di fatto, nel complesso, il roster bassomolisano sarà di quelli in grado di avere tanto ritmo sia in allenamento che in partita.

«È una scelta del coach – discetta ancora Pitardi – che ha deciso di puntare su più elementi e magari giovani per avere un gruppo competitivo anche in allenamento che potesse lavorare a ritmi alti su corsa ed aggressività poi in partita».

Nel frattempo è quasi in fase di ultimazione anche il calendario delle amichevoli. Si parte domenica 8 settembre con il confronto con il San Salvo, poi, nel fine settimana del 14 e 15 settembre, confronti con altrettanti team di C Gold come Lanciano (al sabato) ed i cugini del Globo Isernia (alla domenica). Tra gli obiettivi della società, poi, anche il fare un torneo a fine settembre (probabilmente un quadrangolare) con altri team di C Gold, eccezion fatta per la formazione ospitante, che attende, al momento, solo l’ufficializzazione del suo inserimento nel novero del torneo di C Silver.