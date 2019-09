TERMOLI. Questa mattina ha preso ufficialmente il via sul lungomare Nord la stagione per la nuova realtà cestistica termolese: l’Italiangas Air Basket Termoli, una nuova società che parteciperà al campionato Serie C Silver che vede come presidente Manrico Pitardi, che si servirà di collaboratori di rilievo, come Basso Lanzone e Tony Mileti.

Noi abbiamo incontrato la squadra e i dirigenti che ci sembrano animati da tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, da Basso Lanzone, braccio destro di Pitardi, ci siamo fatti spiegare quali obbiettivi e programmi ha questa nuova realtà cestistica termolese: "Allora voglio subito sgombrare il campo da ogni dubbio, perché abbiamo sentito dire che ci siamo scissi dall'altra società, chiarisco che non c'è stata nessuna scissione, noi siamo una società ex-novo grazie alla grande passione che abbiamo per questa disciplina, una società che parte senza grandissime ambizioni, ma che vuole levarsi tante soddisfazioni: è una squadra molto giovane formata prevalentemente da ragazzi classe ‘99, intanto cominciamo così e dopo Natale vediamo come siamo messi, se ci sarà bisogno vediamo come saremo posizionati in classifica e se dovremo fare qualche sforzo lo compiremo. Adesso visto il parecchio entusiasmo che ci circonda vogliamo solo iniziare anche perché la città merita di avere soddisfazioni".

Tony Mileti è una sorta di team manager, ma soprattutto uno che vuole la continuità nel movimento cestistico e questo vuol dire far crescere i giovani cestisti termolesi per assicurare una continuità alla società stessa: "Infatti è proprio questo il nostro intento, spingere e spronare proprio i giovani termolesi a cominciare a respirare aria di prima squadra, tanto da cominciare a fargli vivere delle emozioni e delle esperienze che un domani potranno servirci. Questa senza mezzi termini è la politica della società far crescere i nostri giovani. Certamente abbiamo operato degli acquisti mirati a fare una squadra che quanto meno possa competere se non ad armi pari con le altre ma quasi, attorno a loro ruoteranno i nostri ragazzi nei ruoli che il coach gli assegnerà».

E a proposito di giovani anche il coach della prima squadra è un giovane, ha 33 anni e in altre situazioni potrebbe anche essere giocatore.

«Carlo Corbo ha avuto a che fare con squadre giovanili e quindi con noi capita proprio a fagiolo, potendo lavorare con molti giovani e quelli che riterrà opportuno inserirli in prima squadra saranno certamente meritevoli; la nostra intenzione è quella di poter creare un settore giovanile di prim'ordine».

Tornando al Lanzone, sappiamo che comunque avete in rosa anche due o tre stranieri: «Si due stranieri: un inglese, uno slovacco e poi un giovane ucraino comunque naturalizzato, poi di vecchie conoscenze ci sono Claudio Suriano, Silvio Marinaro che abbiamo voluto responsabilizzare un po' di più, dandogli la fascia di capitano e poi dopo un paio di anni in serie C Gold il ritorno di Giuseppe Sabetta, e infine un playmaker di Caserta molto bravo, ma dobbiamo conoscerli meglio. Ai ragazzi ci penserà ancora una volta Michele Bertinelli».

Oggi pomeriggio al PalaSabetta iniziano con dei test fisici, ora in attesa del campionato che inizierà ai primi di ottobre tutti si augurano una stagione ricca di soddisfazioni a cominciare dal patron Manrico Pitardi che abbiamo visto entusiasta e carico "a pallettoni" in vista di questa nuova avventura.