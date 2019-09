TERMOLI. Dopo averla presentata sul lungomare Nord Cristoforo Colombo, l'Italiangas Air Basket Termoli col giovanissimo coach Carlo Corbo ha deciso di testare - dopo sei giorni di allenamenti e test atletici - schemi e giocate sul parquet, organizzando la prima sgambatura amichevole pre-campionato, tutta in famiglia.

Domani, domenica 8 settembre, alle ore 19 al PalaSabetta assisteremo alla gara amichevole coi giovani della cantera del Molise Basket Young, serbatoio inesauribile della prima squadra e quest'anno ancor più importante perché la società stando anche a quanto ci hanno detto dirigenti come Lanzone e Mileti, saranno linfa vitale molto attiva della prima squadra, tutto questo rientra nel progetto lungimirante della nuova società che ricordiamo disputerà il campionato di serie C Silver -Per Domenica alle ore 19 l'ingresso è libero al PalaSabetta, nella squadra che si sta plasmando rivedremo giocatori nostra conoscenza come Claudio Suriano, Silvio Marinaro che sarà anche il capitano gradi meritati sul campo, Edoardo Ponsanesi e il ritorno di Giuseppe Sabetta, ma anche tre giovani stranieri e un ragazzo ucraino ma naturalizzato italiano.

Insomma ci sono le premesse per assistere ad una stagione interessante e divertenti.