Sgambatura amichevole per l'Italiangas Air Basket Termoli: spiccano gli stranieri

TERMOLI. Dopo una prima settimana di intensa preparazione che ha compreso atletica e tecnica in vista degli impegni ufficiali e l'inizio della nuova stagione agonistica, ieri sera al PalaSabetta, prima sgambatura in famiglia tra la squadra che affronterà la serie C Silver dell'Italiangas Air Basket Termoli e i ragazzi della Cantera dello Young Molise Basket.

Le due squadre allenate dal giovane e promettente Carlo Corbo la prima e dal veterano esperto e possibilmente ancora molto attivo a canestro Michele Bertinelli la seconda.

Una proficua e utile sgambatura dove i giocatori si sono mischiati, il risultato non contava, ma era importante aver già visto giocatori molto interessanti che potrebbero dare qualche soddisfazione come ad esempio ai già conosciuti l'esterno Silvio Marinaro quest'anno capitano e il lungo Claudio Suriano, che militavano lo scorso anno nell'Airino.

Apporto atteso anche dai due stranieri che numeri interessanti, l'esterno britannico classe 1991 Noel Levi, l'ala slovacca classe 1999 Matus Magdolen; poi da Isernia è arrivato l'esterno Francesco Porfidia, ma chi ci ha impressionato molto non solo come concretezza, tecnica ma anche in possesso di un fisico da corazziere il lungo di estrazione italiano, ma di origine Ucraina, è Maxim Kupchak.

Senza poi dimenticare del ritorno a Termoli dopo un periodo trascorso in serie C Silver Gold del playmaker Giuseppe Sabetta.

Squadra e società appena nate sono ben intenzionate a fare bella figura in stagione, sanno di competere in un campionato dove le squadre da affrontare sono ancora più forti dello scorso anno, ma ce la metteranno tutta per prendersi più soddisfazioni possibili.

Di seguito l'elenco delle squadre partecipanti al campionato di Serie C Silver 2019 /2020

G.S. TORRE SPES.

AIRINO BASKET TERMOLI

OLIMPIA MOSCIANO

ANTONIANA 1966 PALL. PESCARA

NUOVO BASKET AQUILANO

PESCARA BASKET

TERAMO A SPICCHI

SILVI BASKET

ITALIANGAS AIR BASKET TERMOLI

PESCARA 1976 SSD A RL

FARNESE PALLACANESTRO