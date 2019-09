Air Basket Termoli, alla grande verso il campionato con un'altra amichevole vinta

TERMOLI. Amichevole a seguito della preseason dell'Italiangas Air Basket Termoli al PalaSabetta: è venuta in visita la Globo Isernia, squadra dal passato recente illustre, e la squadra di Corbo ha mostrato già una buona tenuta di condizione. Il risultato è ininfluente, anche se comunque la squadra termolese ha vinto, ma quel che conta è che sta proseguendo la preparazione a ritmo sostenuto verso il campionato, che inizia il 5 ottobre .

Crescono bene anche i giovanissimi della squadra: come ci disse il team Manager Tony Mileti il giorno della presentazione, su di loro la società punta molto. Essendo amichevole il punteggio non conta, ma comunque è degna di nota la vittoria dell' Air Basket per tutti i quattro quarti portata avanti con grande grinta. Questo il parere del Coach Carlo Corbo: "Prima amichevole che ha dato tanti spunti per poter lavorare. Buon atteggiamento e spirito di sacrificio da parte di tutti gli effettivi. Ci dà soddisfazione la vittoria ma è fine a se stessa, l'importante sarà continuare su questa strada ogni giorno. Note positive anche dagli under".