TERMOLI. Terza Amichevole per Italiangas Air Basket Termoli ieri sera sul parquet di casa al PalaSabetta contro gli Amatori Pescara: 68-79 il risultato finale (17/16, 38/49, 60/63, 68/79).

Nonostante la sconfitta anche contro i pescaresi buone indicazioni per il giovane tecnico Carlo Corbo: "Nel complesso buona prestazione contro una delle corazzate, ben allenata e favorite alla vittoria finale. Passi in avanti rispetto a Lucera soprattutto come approccio e tenuta. Domenica a Venafro ultima amichevole, per approfondire ulteriormente gli aspetti tecnico/tattici prima dell'esordio in un campionato dagli altissimi contenuti tecnici."