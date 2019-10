TERMOLI. Esordio vincente e convincente del nuovo quintetto di basket termolese Italiangas Air Termoli.

Dopo aver dato tempestivamente notizia della bella affermazione di ieri sera a Pescara, quest'oggi analizziamo l'esordio vincente della squadra del giovane coach Carlo Corbo, la partita prima di palla a due, era considerata un banco di prova di discreta difficoltà, Pescara quest'anno ha due squadre nel campionato, questa delle due probabilmente nutre meno ambizioni, ma non per questo da non temere, poi il fatto stesso che all'esordio, con una squadra del tutto nuova per questa categoria a parte Marinaro e Suriano, Sabetta e Ponsanesi il resto della squadra stranieri compresi erano nuovi eppure il buon lavoro di preparazione in questa intensa pre-season ha da ieri cominciato a dare i suoi frutti.

Sugli scudi il ben noto Suriano che è stato il top scorer con 20 punti, seguito dall'Ucraino ma naturalizzato Maksimcon 12 e da capitan Marinaro con 11.

La squadra fin dalle prime battute è sempre stata avanti nel punteggio, e non ha mai mostrato segni di cedimento, ha sempre tenuto a debita distanza i pescaresi e sia il presidente Manrico Pitardi e i suoi più stretti collaboratori unitamente al coach Corbo e la squadra intera si possono dire più che soddisfatti per questo esordio vincente e convincente.

IL TABELLINO

Pall. Antoniana Pescara - Air Basket Termoli 48-65

Pall. Antoniana Pescara: Di Santo 4, Felice Civitillo 5, Flocco 5, D'Annunzio 4, Di Rosso 6, Boscherini 1, Morelli 1 3, Pacchioli 6, D'Orazio, Mastrodomenico 4.

Air Basket Termoli: Sabetta 1 Suriano 20 Marinaro 11 Maksim 12 Levi 11 Porfidia 5 Talia N.E. Ponsanesi 2 Rocco 0 Pesce N.E. Severo N.E.

Progressivi: 14-17, 29-43, 42-55, 48-65.