I ragazzi dell'Airino battuti dal Mosciano: quando la volontà non basta

TERMOLI. Di sicuro non staremo qui a commentare un risultato di queste dimensioni che parla da solo, o quantomeno non ci permettiamo di sindacare le scelte fatte dalla società di far disputare un campionato impegnativo sia sul piano tecnico che agonistico e fisico, per non parlare di quello economico, ad un gruppo di ragazzi che amano il basket ma che forse secondo il nostro parere non sono ancora pronti per affrontare un campionato come questo. Ragazzi che sappiamo amare questo sport, questa società che da sempre ha fatto delle categorie giovanili il loro fiore all'occhiello; ecco ci perdonino l'ardire: esporli oggi a queste che possiamo chiamare con un sol nome, umiliazioni - perché purtroppo pensiamo ce ne siano altre nel corso del campionato - che senso ha? Secondo noi, e speriamo di sbagliarci, da qui alla lunga potrebbe succedere l'effetto contrario: invece di continuare ad amare questo sport, molti di questi ragazzi che oggi sono qui potrebbero decidere di abbandonare e di non voler più esporsi a queste situazioni.

Ognuno è libero di fare le proprie scelte e pensiamo anche ben ponderate, il mondo dello sport come la vita reale è spietato, non ha compassione o pietà per chi cade e noi pensiamo che sarebbe stato il caso di cadere, se di caduta si tratta, in piedi. Ieri sera, nonostante il punteggio eclatante nei numeri, gli avversari del Mosciano avendo capito che la differenza tra le due squadre era evidente, hanno giocato quasi al limite dell'allenamento senza mai forzare soprattutto i contrasti, ma la superiorità era talmente abissale che pur non volendo i 125 punti di distacco erano giusti e inevitabili. Peccato che poi nel finale si sia fatto male seriamente anche il giocatore più rappresentativo della squadra termolese, Tedeschi - per lui di sicuro una distorsione al ginocchio, i medici accerteranno poi se si è procurato altre lesioni. Alla fine tutti noi presenti al PalaSabetta ai volenterosi ragazzini abbiamo tributato un sincero e prolungato applauso per la loro volontà messa in campo, che però di certo non basta da sola ad evitare conclusioni di partita come questa.

Airino Basket Termoli - Olimpia Mosciano S.A. 20 - 145

Airino Termoli: Pellicciotti 3, Tozzi 6, Raffaele 2, Grasso L. 2, Tedeschi 7, Rotondo , Del Grande , Landolfi , Morelli , De Camillis n.e., Lentinio n.e., Grasso St. n.e.

Olimpia Mosciano: Scafidi 37, Assogna 3, Listwon 15, Moretti 19, Di Diomede 2, Purplevics 22, Ferroni 3, Cutolo 16, Scortica 14, Giansante 13, Medori 6. All. Verrigni, Ass. all Minora.

Parziali: 5-40, 7-42, 0-33, 8-30.

Progressivi: 5-40, 12-82, 12-115, 20-145.

Infortunio Tedeschi 4° quarto.

Arbitri: Pietra/ Felicioni.