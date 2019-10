Debutta contro il Tasp al PalaSabetta l'Italiangas Air Basket Termoli

TERMOLI. Esordio casalingo per la nuova entità cestistica Italiangas Air Basket Termoli che già domenica scorsa alla prima giornata in trasferta a Pescara ha mostrato a tutti che in questo campionato non sarà una meteora, certo di fronte avrà avversari tutti agguerriti come quello che avrà di fronte alla prima in casa questa sera alle 18 quel Tasp - Teramo a Spicchi - che per tradizione cestistica alla squadra termolese è sempre stato l’avversario più tosto negli anni scorsi quando esisteva una sola squadra a Termoli in serie C Silver.

Oggi è importante prima di tutto perché si debutta in casa davanti al proprio pubblico, che si annuncia numeroso, non fosse altro che per la curiosità di vedere live questa nuova ed interessante realtà che anche stando alle premesse fin dal giorno del raduno sul lungomare per bocca del patron Manrico Pitardi e i suoi collaboratori, senza fare voli pindarici, hanno sempre affermato che questa stagione zero per la loro nuova realtà ,non poneva obbiettivi precisi, ma la disputa di un campionato ricco di soddisfazione e soprattutto la valorizzazione della nutritissima ‘cantera’ di giovani molti dei quali sono già in odore di prima squadra.

Il coach Carlo Corbo, seppur soddisfatto per la bella pre-season e la prima vittoria di campionato, è rimasto con i piedi ben piantati per terra dimostrando nerbo e lucidità, e proprio lui abbiamo sentito nell’immediata vigilia dell’esordio casalingo.

«Non ti nascondo che dopo il bel pre-campionato abbiamo avuto qualche problema fisico con alcuni nostri giocatori di prima fascia come Maksim, ora abbiamo preso un nuovo giocatore Gueye Khadim classe 1997 originario del Senegal, ma che comunque non ha ancora il ritmo gara per intero ha fatto soli pochi allenamenti, ma questo non vuol dire che noi pur consci domenica di aver di fronte una delle serie candidate alla vittoria finale, noi venderemo cara la pelle e cercare la seconda vittoria per soddisfare la nostra tifoseria, la squadra a parte i problemi l’ho vista carica in allenamento e spesso nello sport contano più lo spirito e il sano agonismo che la caratura tecnica per vincere, i ragazzi li ho visti motivati e ansiosi di scendere sul nostro parquet domenica e la Tasp, come penso saprà, di fronte si troverà una squadra poco consona a stendere tappeti rossi».

Palla a due ore 18 al PalaSabetta.