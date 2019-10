L'Airino migliora a Pescara, ma lo score è ancora negativo

TERMOLI. L'Amatori inaugura con una vittoria a tre cifre il suo campionato nella sua nuova casa il PalaPego di Pescara, che per l'occasione presentava anche un bel colpo d'occhio come presenza di pubblico. Come da pronostico contro i giovanissimi volenterosi termolesi dell'Airino è arrivata una vittoria quasi scontata, anche se la squadra di Coppola all'inizio ha cercato quasi sfrontatamente di rendere la vita difficile ai pescaresi, con l'interessante Rotondi in testa, autore della metà esatta dei punti fatti oggi dalla sua squadra 13 punti, il suo top score, e questa sfrontatezza dei giovani termolesi ha fatto sì che i locali non prendessero fin da subito il largo.

Ma già dal secondo quarto i pescaresi hanno cominciato a macinare punti e distacco che aumentava mano mano. Un’altra risposta l'Airino l’ha data dopo l'intervallo a inizio terzo quarto, quando erano già sotto 52-12, sotto di 40 punti, facendo un canestro da 2 punti nel secondo quarto. Pur non accelerando gli Amatori però mettono all'angolo i termolesi che negli ultimi due quarti da 12 passano a 26, ma gli avversari ormai erano sulla sirena finale già a tre cifre. Qualche miglioramento possiamo dire c'è stato per la covata di Coppola, ma l'impressione e il nostro pensiero non sono cambiati da sette giorni fa.