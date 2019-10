Lesione a legamenti e menisco per Stefano Tedeschi, sarà operato

TERMOLI. La sfortuna si accanisce sui ragazzi dell'Airino Basket, il progetto giovane che si vuole portare avanti, ma ha già nelle prime due giornate fatto intendere che sarà una stagione durissima per loro.

Il giocatore più rappresentativo della squadra, Stefano Tedeschi, si è fatto male nella sciagurata partita dell'esordio in casa contro l'Olimpia Mosciano, avendo visto da pochi passi la dinamica dello stesso incidente, subito abbiamo intuito che sarebbe stata una cosa grave, e tale oggi vediamo che si è dimostrato gli esami clinici e l'ortopedico hanno diagnosticato una lesione dei legamenti e del menisco, immediatamente sarà sottoposto a operazione per un recupero totale dell'atleta. Stefano faceva parte della prima squadra dello scorso anno in serie C, che quest'anno invece vede la città sdoppiata con due squadre partecipanti.

A Stefano, giocatore tosto e tecnicamente anche molto valido, non possiamo che augurare un fortissimo in bocca al lupo per l'operazione e naturalmente un prontissimo recupero per tornare più in fretta possibile in campo.