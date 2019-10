L'Airino ci riprova: domenica la sfida con gli aquilani del Nuovo basket

TERMOLI. Torna al PalaSabetta la squadra dell'Airino allenata da coach Coppola, dopo l'esordio certamente da incubo alla prima di campionato, e ritrova un avversario comunque passivo che, a parte nelle prime due partite, non ha certo fatto meglio dei ragazzi di Coppola. Domenica si affronteranno volenti o nolenti entrambe a zero punti dopo due partite. Certo, gli Aquilani verranno qui e questo ce lo auguriamo, avendo letto dei due passivi a tre cifre patiti dai termolesi, quindi questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio, che - hai visto mai - giochi anche a nostro favore.

Indubbiamente non vogliamo fare voli pindarici, data la situazione in casa Airino oggi dopo aver anche perso per infortunio uno dei giocatori più rappresentativi, Stefano Tedeschi, facendo piovere sul bagnato per coach Coppola. Sicuramente le probabilità di assistere ad un remake della prima giornata sono alte, ma le nostre lunghe militanze ed esperienze accumulate ci hanno insegnato che la pelle dell'orso non va mai venduta prima di essersi assicurati della morte dell'animale. Vedremo domenica cosa accadrà .