L'Air basket va a Pescara forte dell'ultima vittoria e di una squadra rinnovata

TERMOLI. Domenica 20 ottobre alle ore 19 presso il Pala Aterno di Pescara si affronteranno il Pescara Basket e l’Italiangas Air Basket Termoli: gara difficile questa, valevole per la terza di Campionato, si va a Pescara contro l'altra squadra che, come quella termolese, è a punteggio pieno (due partite 4 punti). Loro sono andati a violare il difficile parquet di Silvi, e noi su quello del PalaSabetta abbiamo messo alle corde il temutissimo Teramo a Spicchi. La squadra di Coach Corbo ancora non viaggia a vele spiegate, ma in campo non molla di un centimetro: quest'anno abbiamo ritrovato un Silvio Marinaro prima maniera libero da pubalgia e altri guai fisici e promosso capitano - scusate se è poco!

Di quelli conosciuti in questi anni anche Suriano regolare come non mai. Ma azzeccata anche la scelta degli stranieri, l'inglese Noel Levi Kane classe '91, lo sloveno classe '99 Magdolen Matus e l'ultimo arrivato del Senegal classe '97 Gueye Khadim. Peccato per il mancato tesseramento dell'ucraino italianizzato Maksim. Sarebbe interessante uscire con due punti dal Pala Aterno Domenica, ma nessun dramma se dovesse accadere il contrario; la squadra è nuova e deve cercare ancora l'intesa perfetta tra i protagonisti sul parquet, ma siamo certi che questo presto arriverà. Già domenica scorsa contro il Tasp abbiamo visto lampi di ottime giocate che hanno disorientato la Stirpe Band, che probabilmente era venuta in riva all'Adriatico per suonarle e alla fine è tornata a casa suonata. Un'impresa, quella di domani, che sicuramente farà capire agli addetti ai lavori che l'Air Termoli c'è.