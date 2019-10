L'Airino Basket sarà impegnato a Torre de' Passeri

TERMOLI. Altra trasferta difficile per L'Airino Basket, ma quest'anno tutte le partite della squadra di coach Coppola saranno molto difficili, almeno per quanto riguarda il risultato finale delle singole gare: aver subito in 3 partite 347 punti contro 65 a favore è un quadro che più eloquente: lo possiamo considerare un lungo calvario, per i ragazzini termolesi, ma una cosa possiamo apprezzare di loro, che almeno stando a quanto ci ha detto lo stesso coach Coppola: "Noi non molleremo mai !".

Questo fa loro onore e quindi gli avversari sappiano che loro in campo non si tireranno indietro, poi che le forze in campo siano impari è un fatto, sta nell'intelligenza e il senso di sportività degli avversari stessi capire quando è il caso di smettere di infierire o peggio ancora deridere gli avversari, è successo questo e ci è dispiaciuto, ma è successo anche che squadre come il Nuovo Basket Aquilano abbia giocato non pensando di avere una formazione nettamente inferiore, come è anche accaduto a Pescara alla seconda giornata.

Quindi sicuramente il divario è forte, ma si può vincere anche con rispetto, e quella sarebbe la vittoria più bella: se oltre a vincere si deride l'avversario più debole, allora quella sarà sempre e comunque una sconfitta. Domenica si va a Torre de' Passeri, che vorrà rifarsi dopo aver giocato bene ma purtroppo perso in casa contro il Teramo a Spicchi.