Marinaro e Magdolem firmano la vittoria dell'Italiangas Air basket Termoli sul Silvi

TERMOLI. Torna a vincere e convincere l'Italianngas Air basket Termoli. Il Silvi - l'avversario storico di Termoli - ha dovuto cedere le armi contro un quintetto casalingo davvero in palla al PalaSavetta, con capitan Marinaro tornato ai livelli top: 16 punti per un top scorer come lui anche Magdolem. Cancellata la sconfitta di Pescara, sconfitta solo numerica peraltro, non per il gioco espresso. Avvio dunque di campionato molto positivo per Corbo e i suoi ragazzi,6 punti su 8 a disposizione, non male per una squadra all'80% nuova.



Il tabellino

Air Basket Termoli: Marinaro 16, Pasquale 0, Noel 7, Sabetta 5, Talia 0, Porfidia 9, Magdolem 16, Severo 0, Rocco 0, Gueye 6, Ponsanesi 8, Cappella 0.

Asd Silvi Basket: Cancelli 0, Neri 9, Bragante 2, Di Febo 7, Biscione 16, Sulpizil 2, Di Blasio 3, Di Giorgio 2, Di Francesco 5, Fatah 6.