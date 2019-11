L'Italiangas Air Basket Termoli a Mosciano Sant'Angelo

TERMOLI. Arriva la quinta partita del campionato Silver di Serie C e l’Italiangas Air Basket Termoli va a far visita ai "mobilieri" di Mosciano Sant'Angelo nel teramano.

La squadra di Corbo parte con tutte le intenzioni di far bene anche stavolta, tre vittorie e una sconfitta maturata soltanto nell'ultimo quarto a Pescara, e dopo aver battuto due pretendenti alla vittoria finale seppur tra le mura amiche come la Tasp e il Silvi, senon è un cammino interessante questo ci domandiamo cosa potesse fare di meglio una squadra che diciamocela tutta è stata impostata quasi tutta nuova a cominciare dal giovanissimo Coach Corbo. Domenica scorsa non ha mai concesso al temutissimo Silvi di poter nuocere loro, li ha sempre tenuti a distanza giocando una partita intelligente senza strafare, ma stando attenti prima a controllare gli abruzzesi e poi colpirli in modo inesorabile. Questa squadra pare abbia messo tutti gli ingranaggi al posto giusto e sembra vedendola giocare che suoninouna sinfonia eseguita da una grande orchestra. Ora quella di questo pomeriggio sia un ulteriore banco di prova, oggi i teramani, non potranno permettersi di scherzare come hanno fatto alla prima giornata a Termoli, esagerando anche un po' oltre l'etica sportiva contro l’Airino, oggi non si scherza oggi è bene che stiano attenti Marinaro & C. non verranno a Mosciano a cambiare aria ma per continuare un interessante cammino intrapreso da quattro giornate a questa parte e non hanno nessuna intenzione di mollare Mosciano avvisato.