TERMOLI. Dopo la domenica di riposo l'Airino torna in campo contro la Farnese Pallacanestro Pescara: oggi riposa l'altra squadra di Termoli, l'Air Basket. La formazione allenata da Coppola ha appreso con soddisfazione della perfetta riuscita dell'operazione al ginocchio del suo talentino Stefano Tedeschi, il quale ha manifestato la chiara intenzione di bruciare le tappe di un suo eventuale ritorno anticipato in campo; capiamo l'entusiasmo e la voglia del ragazzo, ma in caso di infortuni come questo è meglio andarci adagio e fare le cose come da tabella di marcia rieducativa: la fretta non va mai bene, dopo un infortunio del genere averne troppa potrebbe vanificare tutto il resto. Pazienza e ancora pazienza sono sicuramente il miglior alleato per un rientro, magari anche anticipando i tempi previsti.

Sul fronte della squadra nulla di nuovo, ormai l'obiettivo da raggiungere è senz'altro quello di riuscire a togliersi qualche soddisfazione, e oggi come stanno andando le cose un primo successo in caso di ulteriore e possibile sconfitta anche contro la Farnese, sarebbe salutato come un successo; magari portare a doppia e non più a tre cifre il risultato finale della gara; le cose si fanno facendo un passo alla volta e con prudenza perché vedrete, prima o poi le soddisfazioni arrivano...

AIRINO BASKET ASD - FARNESE PALLACANESTRO A.S.D.