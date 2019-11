TERMOLI. Derby infrasettimanale di basket senza mattanza a 3 cifre al PalaSabetta. L’Italiangas Air basket Termoli abbatte l’Airino 81-29. ma con 52 punti di scarto, divario minimo sin qui registrato nel campionato dal quintetto guidato da Salvatore Coppola.

Questo l’esito del confronto serale, che dimostra come l’Airino stia crescendo match dopo match, mentre i cestisti di coach Corbo hanno incamerato i due punti scontati sulla carta.

Eppure il derby non era iniziato nel migliore dei modi per i baby di Coppola che alla fine del primo quarto, fatto davvero insolito, non erano mai andati a canestro, col risultato 22-0 per l’Italiangas.

Quindi era ipotecabile un altro risultato a tre cifre contro, invece mano a mano la squadra pur non facendo sfracelli si riprendeva; bisogna anche riconoscere che l'Air non si stava certo dannando l’anima e Coach Corbo giustamente con Marinaro fuori per squalifica, approfittava a far ruotare tutta la panchina tanto per far loro assaggiare il ritmo partita.

Risultato finale a parte per la squadra di coach Corbo, di sicuro questa partita è servita a mettere minuti nelle gambe e domenica di nuovo in casa con un impegno non tanto semplice contro la Spes Torre de' Passeri.

Per la squadra di Coppola la sconfitta c’è stata, ma col passivo contenuto a due cifre può essere questo un motivo di soddisfazione, però almeno nel morale potrebbe pesare di meno.

Nonostante il giorno feriale e l’orario un buon pubblico era presente al PalaSabetta, alla fine strette di mano e abbracci, in fin dei conti giocava Termoli.