Prova di maturità per l'Italiangas Air basket Termoli: al PalaSabetta arriva la Torre Spes

TERMOLI. Dopo la vittoria tranquilla di giovedì sera nel derby contro l'Airino, l’Italiangas Air Basket Termoli torna a giocare in casa contro una formazione che di certo la impensierirà molto di più, anche perché gli addetti ai lavori accreditano la Torre Spes Basket di Torre de' Passeri come una delle papabili verso la vittoria finale ma qualcosa non è andata per il verso giusto e ora è dietro a noi, a 6 punti.

La squadra, senza nulla togliere all'impegno della squadra dell'Airino, che ha fatto il massimo per non sfigurare, ha potuto anche far rifiatare qualche titolare, per esempio capitan Marinaro fermo per squalifica, che torna più rinfrancato e soprattutto riposato.

Una vittoria stasera sarà importante prima perché fermi una diretta concorrente per l'alta classifica, spingendola ancora più dietro, poi anche per riacquistare un po' di autostima venuta meno dopo la sconfitta precedenti al derby. La squadra piace comunque e poi coach Corbo ha dalla sua il fatto che sta lanciando molti giovani interessanti. Stasera palla a due ore alle 18 al PalaSabetta.