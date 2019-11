Italiangas Air Basket Termoli sconfitta all'overtime dalla Torre Spes

TERMOLI. Partita intensissima combattuta punto a punto e ci sono voluti 5 minuti di extra time per capire chi si sarebbe portato a casa la vittoria e purtroppo alla fine se la sono portata a casa gli abruzzesi i tempi regolamentari si sono conclusi sul 66 pari con un colpo di coda dell'Air che quasi sulla sirena riacciuffava i rivali.

Poi nel tempo supplementare troppi errori sotto canestro per noi e molta precisione per loro e alla fine per 6 punti 69-75 i due punti prendono la direzione dell'alto Abruzzo, peccato davvero.

Ancora assente Marinaro che contava la seconda delle tre giornate di squalifica inflittegli proprio da uno dei due arbitri di questa sera,

A proposito degli arbitri la loro direzione in questa partita diciamo da dimenticare, spesso hanno sorvolato su falli marchiani commessi a danno dei nostri ragazzi che magari avrebbero potuto cambiare il senso della partita, anche se ci preme sottolineare come il Torre de Passeri non ha vinto per i demeriti arbitrali, loro sono una squadra molto tosta e hanno in squadra gente come Febo top scorer con 25 punti all'attivo, ma anche Di Rocco, Di Flavio e non solo: il coach D'Ortenzio ha di che rallegrarsi; per L'Air si dovrà riflettere e fare qualche correzione in corsa.

Air Basket Termoli - Torre Spes 69-75 (dts)

Air Basket Termoli: Pasquale N .E., Noel 9, Sabetta 0, Talia N.E. Porfidia 16, Magdolem 9, Suriano 20, Rocco 2, Gueye 11, Edoardo 2, Cappella N.E., Sorella N.E.

Torre Spes: Di Flavio 16, Febo 25, Hussin 4, Comignani 15, Ciampaglia 10, Di Rocco 2, Stjepanovic 3, Cicchini , Cordesco , Cinque . All. Alfredo Patricelli. Ass. All. Emiliano D'Ortenzio

Parziali: 17-17, 19-17, 16-12, 14-20, 3-9

Progressivi: 17-17, 36-34, 52-46, 66-66, 69-75