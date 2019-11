Italiangas Air Basket Termoli a caccia di riscatto all'Aquila

TERMOLI. La squadra di Coach Corbo questa sera è chiamata a far vedere se la sconfitta patita in modo rocambolesco in extratime domenica scorsa contro lo Spes Torre de' Passeri è stata superata oppure ha lasciato delle scorie.

Quale miglior banco di prova quello all’Aquila di stasera contro il nuovo Basket Aquilano, che dal loro sito fanno sapere questo sui termolesi e quanto li temono in alto Abruzzo: “I molisani rappresentano la più compatta ed esperta delle due formazioni di Termoli partecipanti al torneo ed annoverano tra le proprie file elementi con importanti trascorsi in categorie superiori. Sarà un test molto importante per i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano con il coach Zubiran che stanno provando a voltare pagina dopo un inizio di campionato caratterizzato da tanti infortuni.

I tanti appassionati aquilani di basket attendono la prima vittoria casalinga (dopo le due esterne) per tornare a vedere il PalaAngeli che nei tempi passati era un forte inespugnabile per tutti gli avversari”.

Parole forse di circostanza, ma loro ci temono davvero, cerchiamo di confermare questi loro timori, una vittoria nelle città delle 99 cannelle farebbe bene a tutti.