Airino perde ancora ma stavolta a due cifre

TERMOLI. Airino. 29 - Silvi. 93 Parziali : 11-31 2-22 6-19 4-21 Arbitri: Savini j. Delusione C.

Tozzi 5 Lentinio, Rotondo 5 Pellicciotti, Del Grande 2 De Carlo 1 Grasso L 4 Morelli, Grasso S 6 Pierluigi, All. Coppola



Silvi :Cancelli 4 Neri 18 Bragante 11 Di Fepo 17 Piscione 19 Sulpizi 4 Di Blaso, Di Giorgio 20 Di Francesco, All. D'Alberto

Anche questa volta la notizia è che si è evitato di capitolare subendo un passivo a tre cifre, anche se ci siamo andati molto vicino. Questa è la seconda volta in nove gare, l'altra nel derby con l'AIR .

Ormai i discorsi che possiamo fare sulla squadra di Coppola sono e saranno squisitamente di natura non tecnica, perché questa è la distanza tra la sua squadra e tutte le altre e non ci sono alternative.

L'unica cosa che ci auguriamo è che i ragazzini della squadra termolese, il più anziano ha solo 17 anni , acquisiscano esperienza e capacità che potranno servire loro per il futuro.

Ecco solo a questo può servire questa stagione, altre ambizioni non potranno esserci .Sarebbe davvero un trionfo poi se prima della fine del torneo la squadra potesse cancellare una sola volta lo zero nella casella delle vittorie, impresa ardua ma non impossibile, o forse .