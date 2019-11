Sconfitta all'Aquila per l'Air Basket

TERMOLI. Nuovo Basket Aquilano - Air Basket Termoli 69 - 45 ( Parziali: 7/11,26/19,42/32, 69/45)

Peccato davvero l'Air Basket perde ancora e questa volta senza attenuanti.

La squadra ha giocato male e apparsa anche svogliata, una miriade di errori sotto canestro, che hanno destato molte perplessità. In settimana il Coach Corbo dovrà esaminare anche questo aspetto psicologo del gruppo e certo non si può imputare questo all'assenza nelle ultime tre gare di capitan Marinaro.

Ora per fortuna torna, ma domenica prossima si va a Pescara e non sarà certo facile cercare di invertire la rotta. La squadra dopo la brillante partenza, ha avuto una involuzione non positiva, per carità lo ripetiamo alla squadra non è stato chiesto di fare cose mirabolanti, ma in campo di darsi da fare, ieri a L'Aquila non è andata così e questa è sicuramente una tendenza da invertire al più presto.