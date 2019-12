Doppio confronto Pescara-Termoli nel campionato di basket

TERMOLI. Questo è il programma della 10 ^ Giornata del Campionato di Basket Serie C Silver Abruzzo con i risultati degli anticipi di ieri sabato 30 novembre:

Pescara 1976-Air Basket Termoli

Farnese Pallacanestro-Nuovo Basket Aquilano 69 – 87

Silvi Basket-Antoniana Pallacanestro Pescara

Olimpia Mosciano-Teramo a Spicchi 65-61

Airino Termoli-Pescara Basket

ITALIANGAS AIR BASKET TERMOLI

Quella di oggi a Pescara contro il Pescara 1976, seconda trasferta consecutiva per l'Air Basket e qui possiamo dire che questa potrebbe essere la partita della svolta o nel senso positivo oppure quello negativo, si perché l'avversario è di tutto rispetto e che allo stesso tempo potrebbe produrre gli stimoli giusti per un pronto riscatto dopo le due sconfitte una casalinga e l'altra all'Aquila, che hanno di fatto scemato l'entusiasmo che si era creato attorno alla squadra per un inizio di stagione a dir poco sfavillante. Oggi la squadra di Corbo ha l'opportunità con il ritorno anche di Capitan Marinaro di far ritornare entusiasmo attorno alla squadra, la gara come dicevamo non è semplice, ma bisogna almeno provarci poi sarà sempre il parquet a dire l'ultima parola.

AIRINO BASKET TERMOLI

Se per l'Air la partita di oggi a Pescara è difficile, quella che attende nel tardo pomeriggio, al PalaSabetta, l'Airino Basket già normalmente sarebbe stata proibitiva, ma visto come sta veleggiando in classifica primo a 14 punti il Pescara Basket diventa avversario che sicuramente vincerà a mani basse e con la speranza che si contenga, vi diamo la differenza di punti segnati in queste prime 9 giornate già disputate Pescara Basket 636, Airino Basket 204, come potete vedere tra queste due squadre ballano ben 432 punti di differenza a favore dei pescaresi, quindi noi l'unica cosa che possiamo ambire di vedere questa sera, una squadra che rispetti un avversario chiaramente inferiore, l'Airino che continui partita dopo partita alcuni timidi progressi che comunque si stanno cominciando a vedere e vi assicuriamo che non è poco.