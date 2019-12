L'Italiangas Air Termoli in cerca di riscatto dopo 3 sconfitte: arriva la Farnese Campli

TERMOLI. Al PalaSabetta alle 18 di scena il match di basket Italiangas Air Termoli-Farnese Campli.

Entrambe sconfitte domenica scorsa, la nostra in trasferta gli ospiti in casa, entrambe in classifica a 8 punti, quindi una gara quella del pomeriggio che può servire ad entrambi per rilanciarsi almeno nel morale. I ragazzi di coach Corbo nelle ultime gare da dopo il derby vinto, hanno subito una piccola involuzione che li ha visti perdere prima in casa contro Torre de’ Passeri e poi per due volte di fila in trasferta all'Aquila e a Pescara.

Quale miglior occasione quella di questa sera per rilanciarsi almeno come dicevamo molto più nel morale che in classifica.

La Farnese di Campli penserà la stessa cosa, quindi partita molto complicata per entrambi, vedremo chi avrà studiato meglio la risposta.