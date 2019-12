Rimonta vincente dell'Italiangas Air Termoli: il quintetto di coach Corbo torna al successo

TERMOLI. L'Air Basket vince in rimonta contro la Farnese Campli 56-50, dopo aver concluso i primi tre quarti sempre in svantaggio, poi nell'ultimo periodo il quintetto di coach Corbo ha ingranato la marcia veloce e ha messo la freccia per il sorpasso sui giocatori del Campli.

Era una partita abbastanza problematica soprattutto a livello psicologico, si arrivava a questo incontro dopo tre sconfitte consecutive, una casalinga e due in trasferta, tutte e due le squadre arrivavano al match con 8 punti in classifica, e francamente hanno iniziato meglio gli ospiti, molto precisi sotto canestro e anche con le bombe da 3 punti.

L’Air Termoli, al contrario, imprecisa e un po' svagata.

La scintilla è scoccata dopo 3 minuti dall'inizio dell'ultimo quarto, in quel momento in campo c'era una squadra più grintosa, più cattiva agonisticamente, tanti palloni stoppati e rubati agli avversari che portavano punti alla formazione di Corbo.

Porfidia e Suriano top scorer con il primo 16 punti e il secondo 15, la cosa strana i zero punti di capitan Marinaro, da segnalare l'ottimo finale del senegalese Gueye che ha messo a segno punti nel finale decisivi per la vittoria.