Air Basket Termoli vuole bollare il girone di ritorno con una vittoria

TERMOLI. Siamo al giro di boa della regular season del campionato di serie C Silver. La squadra dell’Air Termoli ci arriva dopo una vittoria sofferta e non per questo meno bella, nell'ultima di andata sempre al PalaSabetta contro la Farnese Campli.

Ora una nuova partita casalinga questa prima di ritorno contro l'Antoniana Pescara che già battemmo alla prima in casa loro.

Ricordammo che la squadra termolese inizio la stagione a dir poco alla grande, poi dopo tre partite ebbe un leggero calo, calo che ha continuato quando un direttore di gara s'inventò una squalifica per tre giornate a Silvio Marinaro capitano.

Ora bisogna sfruttare al meglio l'entusiasmo di una ritrovata vittoria e mettere in cascina questi altri due punti, come sempre aiutati in questo dalla presenza massiccia del pubblico al PalaSabetta, loro si sempre vincenti.

Palla a 2 alle 18 al PalaSabetta.