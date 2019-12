Air Basket Termoli-Antoniana 1966 96-53: due vittorie di fila

TERMOLI. Al giro di boa una Italiangas Air Basket pimpante e vogliosa liquida un'Antoniana 1966 Pescara abbastanza agevolmente dandogli 43 punti di distacco, a fare la parte del leone un Silvio Marinaro dei bei tempi top score con 26 punti, se si pensa che nella partita scorsa pur vinta dai nostri, Silvio non era riuscito nemmeno a fare un canestro e tutto dire.



A fare il vice top scorer Claudio Suriano, con 20 punti. Bene si è comportato anche il senegalese Gueye con 16. Ma questa volta è stata tutta la squadra a girare perfettamente e non poteva iniziare meglio il girone di ritorno di questa regular season. Bene dunque seconda vittoria consecutiva, e ci riporta proprio all'inizio della stagione che comincio in questo modo con due vittorie consecutive e come si dice non c'è due senza 3.

Basket Serie C Silver prima di ritorno

Air Basket-Antoniana 1966 96-53

Air Basket Termoli: Marinaro 26, Noel 5, Sabetta 1, Talia 6, Porfidia 12, Magdolem 8, Gueye 16, Suriano 20, Rocco, Pasquale, Ponsanesi 2.