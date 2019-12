TERMOLI. In un periodo di festa come quello che stiamo vivendo, anche lo sport assume connotati natalizi.

Ieri, ad esempio, siamo stati chiamati ad assistere alla festa natalizia organizzata dalla società di basket Molise Young con i suoi piccoli cestisti, ha fatto intervenire alla festa per giocare un po' con loro una delegazione della prima squadra l'Italiangas Air Basket Termoli che milita in serie C Silver che bene si sta comportando.

Invito raccolto con piacere e diciamo che alla fine chi si è divertito di più sono stati proprio loro, i ragazzi dell'Air che almeno per un giorno erano lontani da tensioni di gara, fatiche di allenamenti e tutto il resto.

Valeria Cerrone ha accolto Giuseppe Sabetta, Claudio Suriano, il capitano Silvio Marinaro, Noel Levi, Matus Magdolen e Francesco Porfidia, i quali hanno entusiasmato i bimbi e i tanti genitori e nonni presenti sugli spalti, in una appassionante gara a tiri da 3 punti che richiedono oltre ad una buona mano anche occhio e precisione soprattutto quando da quella distanza si riesce a far canestro senza far toccare il ferro del canestro al pallone insomma come dei novelli Guglielmo Tell del Basket.

Alla fine regali e cotillons per tutti i partecipanti da parte di uno degli sponsor principali della prima squadra e di tutta la società.