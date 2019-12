Non c'è due senza tre: l'Air Basket vince e convince a Teramo

TERMOLI. Non c'è due senza tre, e cosi è arrivata la terza vittoria consecutiva: allora non ci eravamo sbagliati domenica scorsa dopo la netta vittoria sull'Antoniana Pescara quando dicemmo di aver visto una squadra tornata tonica nella condizione fisica. Lo scorso fine settimana a Teramo contro la Tasp non era certo facile, eppure con un Suriano top score e su di giri, viste le sue origini e il periodo natalizio, come la classica e buonissima pastiera napoletana. Ottimo momento anche per Noel, vice top score con 15 punti.

Tanto per restare in tema natalizio, tutti, chi nel ruolo dei pastorelli o dei Re Magi, possiamo dire che la nostra squadra ha trovato la strada giusta per tornare alla vittoria seguendo la su stella cometa, cioè le indicazioni di Coach Corbo e della dirigenza, il buon Presidente Pitardi e i suoi più stretti collaboratori. Un buon Natale migliore non potevate regalarci, e tutto sommato questa vittoria indirettamente vendica i cugini dell'Airino, i quali proprio da questi spicchi teramani, sia alla prima di andata che a quella di ritorno domenica scorsa non hanno riservato un trattamento propriamente rispettoso.