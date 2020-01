TERMOLI. Oggi la presentazione della partita di Basket la lasciamo fare ad uno dei capi tifosi che animano la curva del PalaSabetta, Massimo di Tella, che dopo aver tappezzato con striscioni i punti strategici della città , si aspetta un palazzetto gremito in ogni suo angolo. Ecco il suo appello: "Finite le feste si torna in campo. Dopo la bellissima Vittoria ottenuta sul campo del Teramo (squadra costruita per vincere), i nostri ragazzi ci vogliono sbalordire. Domenica 12 gennaio, alle ore 18:00 al Palasabetta va di scena il big match.. .Air Termoli-Pescara Basket.

I pescaresi, primi in classifica e i favoriti per la vittoria finale, vorranno vincere per continuare la loro marcia, e neanche a noi manca la voglia di vincere. Per far sì che questo accada,ci vogliono due fattori, uno è il cuore e la grinta che metteranno i nostri ragazzi, l'altro è un Palasabetta stracolmo in ogni ordine di posto, per fare sentire il nostro tifo per tutti i 40 minuti di gioco, come solo il nostro pubblico sa fare. Quindi domenica non puoi mancare, il palazzetto deve essere una bolgia: disdite gli impegni, svuotate il corso nazionale, alzatevi dai divani e venite a tifare la squadra della vostra città. Un favore che vi chiedo, per una volta voglio vedere le tribune piene già alle 18:00 e non 18:20/30, questo perché? Per far vedere agli avversari e ai nostri ragazzi che siamo pronti per far diventare il Palasabetta il sesto uomo in campo. Divertimento assicurato aldilà del risultato, perché la pallacanestro è emozionante, per cui vietato mancare". l'Air Basket al confronto si presenta anche con un nuovo acquisto, il play/guardia Vincenzo Ventrone, classe '98.