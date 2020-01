L'Air basket Termoli fa il pieno di tifosi ma non basta, il Pescara passa al PalaSabetta Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Nonostante la cornice di pubblico di ieri sera al PalaSabetta, l’Air basket Termoli è stata sconfitta in casa dal Pescara, 64-58.

Peccato davvero perché questa sconfitta seppur contro la favorita alla vittoria finale del campionato poteva essere evitata se i ragazzi di Corbo avessero avuto un pizzico di fortuna in più. Ma spesso la dea bendata non si commuove e ieri sera ha tirato dritto per Pescara.

Il quintetto termolese è apparso anche tonico, con i soliti Marinaro e Suriano top scorercon17 punti; è entrato anche il nuovo acquisto Ventrone che ha avuto anche il tempo di segnare 7 punti.

Il referto dell’Air basket: Marinaro 17 Noel 2 Sabetta N.E. Talia N.E. Porfidia 3 Magdolem 0 Suriano 17 Gueye 12 Severo N.E. Rocco 0 Ponsanesi 0 Ventrone 7.