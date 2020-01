Una mamma a Radio Deejay: grazie al basket mio figlio ha mollato il cellulare

TERMOLI. La rampogna è arrivata giorni fa anche da Papa Francesco, limitiamo l’uso dello smartphone e torniamo a una vita meno digitale e connessa, e più reale.

Un esempio è quello commentato oggi a Radio Deejay.

Arriva una telefonata in diretta nello spazio curato da Linus. E’ di una mamma termolese che ha voluto ringraziare la società dell’Air basket, che ieri pomeriggio ha ospitato la corazzata Pescara.

Il match è riuscito a far staccare il proprio figliolo dal cellulare, facendogli passare tutto il pomeriggio al PalaSabetta per seguire gli eventi sportivi in programma.

Non starà vivendo un periodo florido lo sport termolese, ma almeno riesce a far qualcosa di buono distraendo dalla tecnologia i giovani e questa mamma ha voluto gridare al mondo intero attraverso la Radio dei giovani a carattere nazionale, che lo sport almeno per una volta ha distratto dal cellulare il suo figliolo.