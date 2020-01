L'Italiangas Air Termoli cerca il riscatto a Silvi

TERMOLI. Dopo la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro il Pescara al PalaSabetta, oggi alle 18 l’Italiangas Air basket Termoli scende sul parquet a Silvi.

Gara certamente non facile visti anche i trascorsi di rivalità intercorsi negli ultimi anni tra le due città, sempre partite molto intense e non ultima la quinta finale a Termoli di qualche anno fa vinta dagli abruzzesi.

Oggi ottenere una vittoria sarebbe importante per il morale dopo l'immeritata sconfitta di domenica scorsa, la squadra comunque non appare dimessa, tutt'altro quindi si può sperare in qualcosa di positivo che possa arrivare da Silvi questa sera, l'importante è scendere in campo con il piglio giusto.